В белорусском городке Столбцы подожгли колеи – белорусское ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБАЗіК) начало терроризировать местных жителей.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Один из местных жителей рассказал, что еще до референдума местная милиция начала задерживать людей, приходить домой. Телефоны конфисковали под давлением и угрозой, что отказ будет считаться неповиновением и в любом случае человека задержат в сутки. В смартфонах полицейские находили подписки на так называемые экстремистские каналы или даже сами подписывались на них, чтобы иметь формальный повод для возбуждения административного дела, и отправляли в суд.

После референдума в районе произошли диверсии на железной дороге. В самой громкой из них местные правоохранители подозревают Сергея Глебко, который якобы поджег бревна на рельсах. Также сообщается, что автоматика была повреждена возле станции Синява за Столбцами. После этого репрессии против местных жителей ужесточились.

ГУБАЗіК начал терроризировать местное население. Местный "экстремистский" канал пишет, что количество задержанных или осужденных достигает не менее 35 человек. Отмечается, что они врываются в дома, обыскивают и жестко задерживают людей. В отделении бьют, а полиция и прокуратура никак не реагируют на пытки в РОВД.

Напомним: Беларусь разрешила перевозить своей железной дорогой российские ракеты.