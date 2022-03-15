Стараються, продовжать у вівторок – Зеленський про переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з російською стороною відбуваються "доволі непогано" і продовжаться у вівторок.

Пряма мова: "Над цим (питанням щодо завершення війни – ред.) працювала й наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось. Продовжать завтра".

Деталі: Зеленський додав, що дії загарбників в Україні підштовхують "світ до нових санкційних рішень".

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