Стараються, продовжать у вівторок – Зеленський про переговори з Росією
Вівторок, 15 березня 2022, 02:24
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори з російською стороною відбуваються "доволі непогано" і продовжаться у вівторок.
Пряма мова: "Над цим (питанням щодо завершення війни – ред.) працювала й наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось. Продовжать завтра".
Деталі: Зеленський додав, що дії загарбників в Україні підштовхують "світ до нових санкційних рішень".
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