Четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії: є розбіжності
Іде четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру.
Джерело: радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк у Twitter
Деталі: Переговори почалися орієнтовно о 10:30 за київським часом і проходять у форматі відеозв'язку.
Подоляк перед початком переговорів оприлюднив відеокоментар із Банкової.
Пряма мова: "Буквально за декілька хвилин почнуться переговори з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо донести до них нарешті. 19-й день війни – це 19 днів великого подвигу країни.
Наші позиції незмінні :мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини й політичні врегулювання".
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Оновлення: Уже під час переговорів о 12:09 Подоляк уточнив, що у сторін є розбіжності, але спілкування триває.
"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде", – прокоментував він.
"Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – додав Подоляк.
Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Передісторія:
- Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого, хоча гібридну війну РФ веде уже 8 років.
- Відтоді відбулося вже три раунди переговорів української та російської делегацій – остання зустріч була 7 березня. Після цього сторони продовжили консультації в онлайн-форматі.
- 13 березня учасник переговорів від України Михайло Подоляк анонсував наступну зустріч на 14-15 березня, а у Кремлі повідомили, що переговори відбудуться 14 березня у форматі відеозв'язку.
- Голова комітету Держдуми з міжнародних справ та член російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявляв про "суттєвий прогрес" і висловлював очікування, що він може перерости в підписання документів найближчими днями.