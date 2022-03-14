Четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії: є розбіжності

Іде четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру.

Джерело: радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Переговори почалися орієнтовно о 10:30 за київським часом і проходять у форматі відеозв'язку.

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Подоляк перед початком переговорів оприлюднив відеокоментар із Банкової.

Пряма мова: "Буквально за декілька хвилин почнуться переговори з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо донести до них нарешті. 19-й день війни – це 19 днів великого подвигу країни.

Наші позиції незмінні :мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини й політичні врегулювання".

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Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Оновлення: Уже під час переговорів о 12:09 Подоляк уточнив, що у сторін є розбіжності, але спілкування триває.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде", – прокоментував він.

"Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – додав Подоляк.

Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

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