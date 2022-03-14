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Четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії: є розбіжності

Олена РощінаПонеділок, 14 березня 2022, 11:14
Фото з переговорів Михайла Подоляка

Іде четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру.

Джерело: радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Переговори почалися орієнтовно о 10:30 за київським часом і проходять у форматі відеозв'язку.

Подоляк перед початком переговорів оприлюднив відеокоментар із Банкової.

Пряма мова: "Буквально за декілька хвилин почнуться переговори з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо донести до них нарешті. 19-й день війни – це 19 днів великого подвигу країни. 

Наші позиції незмінні :мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини й політичні врегулювання".

Оновлення: Уже під час переговорів о 12:09 Подоляк уточнив, що у сторін є розбіжності, але спілкування триває.  

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде", – прокоментував він.

"Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – додав Подоляк.

Передісторія:

  • Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого, хоча гібридну війну РФ веде уже 8 років. 
  • Відтоді відбулося вже три раунди переговорів української та російської делегацій – остання зустріч була 7 березня. Після цього сторони продовжили консультації в онлайн-форматі.
  • 13 березня учасник переговорів від України Михайло Подоляк анонсував наступну зустріч на 14-15 березня, а у Кремлі повідомили, що переговори відбудуться 14 березня у форматі відеозв'язку.
  • Голова комітету Держдуми з міжнародних справ та член російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявляв про "суттєвий прогрес" і висловлював очікування, що він може перерости в підписання документів найближчими днями. 

УП, оновлено о 12:20
Теми: війнаРосіяУкраїнаОфіс президента
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