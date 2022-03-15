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Стараются, продолжат во вторник – Зеленский о переговорах с Россией

Ольга ГлущенкоВторник, 15 марта 2022, 01:24
Стараются, продолжат во вторник – Зеленский о переговорах с Россией
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с российской стороной проходят "достаточно неплохо" и продолжатся во вторник.

Прямая речь: "Над этим (вопросом о завершении войны – ред.) работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продлят завтра".

Детали: Зеленский добавил, что действия захватчиков в Украине подталкивают "мир к новым санкционным решениям".

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Темы: ЗеленскийУкраинаРосcиявойна
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