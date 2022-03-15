У Харкові під обстріли потрапив автомобіль волонтерів – є загиблий і поранена

У Харкові 14 березня автомобіль волонтерів організації Help Army потрапив під обстріл біля парку Горького, загинув 26-річний чоловік.

Джерело: Суспільне з посиланням на волонтерку організації Анжелу Денисенко

Деталі: За словами Денисенко, від тяжкого поранення загинув 26-річний волонтер Help Army, його колега отримала поранення та перебуває у лікарні.

Нагадаємо: Після обстрілу в Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку.