У Харкові під обстріли потрапив автомобіль волонтерів – є загиблий і поранена
Вівторок, 15 березня 2022, 02:37
У Харкові 14 березня автомобіль волонтерів організації Help Army потрапив під обстріл біля парку Горького, загинув 26-річний чоловік.
Джерело: Суспільне з посиланням на волонтерку організації Анжелу Денисенко
Деталі: За словами Денисенко, від тяжкого поранення загинув 26-річний волонтер Help Army, його колега отримала поранення та перебуває у лікарні.
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Нагадаємо: Після обстрілу в Харкові спалахнула пожежа в районі Центрального ринку.