В Харькове под обстрелы попал автомобиль волонтеров – есть погибший и раненая

В Харькове 14 марта автомобиль волонтеров организации Help Army попал под обстрел у парка Горького, погиб 26-летний мужчина.

Источник: Общественное со ссылкой на волонтер организации Анжелу Денисенко

Детали: По словам Денисенко, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получила ранения и находится в больнице.

Напомним: После обстрела в Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка.