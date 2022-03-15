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В Харькове под обстрелы попал автомобиль волонтеров – есть погибший и раненая

Ольга ГлущенкоВторник, 15 марта 2022, 02:37

В Харькове 14 марта автомобиль волонтеров организации Help Army попал под обстрел у парка Горького, погиб 26-летний мужчина.

Источник: Общественное со ссылкой на волонтер организации Анжелу Денисенко

Детали: По словам Денисенко, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получила ранения и находится в больнице.

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Напомним: После обстрела в Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка.

Темы: Харьковвойнаволонтеры
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