В Харькове под обстрелы попал автомобиль волонтеров – есть погибший и раненая
Вторник, 15 марта 2022, 03:37
В Харькове 14 марта автомобиль волонтеров организации Help Army попал под обстрел у парка Горького, погиб 26-летний мужчина.
Источник: Общественное со ссылкой на волонтер организации Анжелу Денисенко
Детали: По словам Денисенко, от тяжелого ранения погиб 26-летний волонтер Help Army, его коллега получила ранения и находится в больнице.
Напомним: После обстрела в Харькове вспыхнул пожар в районе Центрального рынка.
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