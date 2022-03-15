Японія ввела санкції ще проти 17 росіян

Японія запроваджує санкції та заморожує активи ще 17 російських фізичних осіб.

Джерело: Reuters із посиланням на Мінфін Японії

Деталі: Під санкції потрапили 11 депутатів російської Думи, п'ятеро членів сім'ї банкіра Юрія Ковальчука, а також мільярдер Віктор Вексельберг.

Міністерство відзначає, що загальна кількість росіян, які постраждали від заморожування активів Японією у зв’язку з війною в Україні, становить 61.

Нагадаємо: Японія запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.