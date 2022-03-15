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Япония ввела санкции еще против 17 россиян

Вторник, 15 марта 2022, 04:36
флаг Японии. Фото: unsplash.com

Япония вводит санкции и замораживает активы еще 17 российских лиц.

Источник: Reuters со ссылкой на Минфин Японии

Детали: Под санкции попали 11 депутатов российской Думы, пятеро членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг.

Министерство отмечает, что общее количество россиян, пострадавших от замораживания активов Японией в связи с войной в Украине, составляет 61.

Напомним: Япония ввела санкции против путинской России, которая напала на Украину.

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Темы: ЯпониясанкцииРосcия
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