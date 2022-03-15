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Голова ОДА Одещини: Якщо висадиться російський десант, побачить дно Чорного моря

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 05:17

Зберігається ризик висадки російського десанту на узбережжі Одеської області, але українські військовослужбовці готові до цього.

Джерело: голова ОВА Максим Марченко

Пряма мова: "Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя. Але наші військовослужбовці готові до цього, і все, що побачить ворог, - це дно Чорного моря!".

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Що передувало: Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі.

Теми: Одеська областьвійнаРосія
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