Голова ОДА Одещини: Якщо висадиться російський десант, побачить дно Чорного моря
Вівторок, 15 березня 2022, 06:17
Зберігається ризик висадки російського десанту на узбережжі Одеської області, але українські військовослужбовці готові до цього.
Джерело: голова ОВА Максим Марченко
Пряма мова: "Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя. Але наші військовослужбовці готові до цього, і все, що побачить ворог, - це дно Чорного моря!".
Що передувало: Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі.
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