Голова ОДА Одещини: Якщо висадиться російський десант, побачить дно Чорного моря

Зберігається ризик висадки російського десанту на узбережжі Одеської області, але українські військовослужбовці готові до цього.

Джерело: голова ОВА Максим Марченко

Пряма мова: "Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя. Але наші військовослужбовці готові до цього, і все, що побачить ворог, - це дно Чорного моря!".

Що передувало: Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі.