Глава ОГА Одесской области: Если высадится российский десант, увидит дно Черного моря
Вторник, 15 марта 2022, 05:17
Сохраняется риск высадки российского десанта на побережье Одесской области, но украинские военнослужащие готовы к этому.
Источник: председатель ОВА Максим Марченко
Прямая речь: "Сейчас существует угроза высадки морского десанта на наше побережье. Но наши военнослужащие готовы к этому и все, что увидит враг, - это дно Черного моря!".
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Что предшествовало: Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что россияне планируют высадить десант на территории Одессы и Одесской области, чтобы взять под контроль ситуацию в Одессе.