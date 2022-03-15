Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ОГА Одесской области: Если высадится российский десант, увидит дно Черного моря

Вторник, 15 марта 2022, 06:17

Сохраняется риск высадки российского десанта на побережье Одесской области, но украинские военнослужащие готовы к этому.

Источник: председатель ОВА Максим Марченко

Прямая речь: "Сейчас существует угроза высадки морского десанта на наше побережье. Но наши военнослужащие готовы к этому и все, что увидит враг, - это дно Черного моря!".

Что предшествовало: Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что россияне планируют высадить десант на территории Одессы и Одесской области, чтобы взять под контроль ситуацию в Одессе.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Херсоне и Каховке митинги против оккупантов: Убирайтесь домой

Зеленский подписал указ о едином вещании на всех каналах. У Порошенка возмущаются

Разведка: россияне не оставляют попыток убить руководство Украины, прибывают новые боевики

Поддержка членства Украины в НАТО упала, но 86% за сотрудничество с Альянсом – опрос

Элиты РФ хотят ликвидировать Путина, уже выбрали преемника – разведка

В Раде еще не знают, что делать с запрещенной ОПЗЖ

Все новости...
Последние новости
15:35
Солдаты РФ массово отказываются воевать против Украины, им угрожают репрессиями - разведка
15:34
фотоПод Сумами уничтожили вражескую технику
15:24
фото, видеоВ Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: пострадавшие устанавливаются
15:23
10 миллионов украинцев покинули дома из-за войны - ООН
15:16
Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей – Минэнерго
15:09
В Каховке россияне отпустили журналиста после 8 дней пыток
14:52
Американская продуктовая компания останавливает наем и продажи в России
14:48
видео Защитники уничтожили российский склад с горючим в Луганской области
14:46
видеоВ Бердянске люди вышли на акцию против оккупации: их стали избивать и задерживать
14:33
Переговоры продолжаются. Разговор делегаций может состоятся в понедельник
Все новости...