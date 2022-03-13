Росіяни планують десант в Одесі та області – Данілов

Росіяни планують висадити десант на території Одеси та Одеської області, але українські військові готові на це реагувати.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "На Чорному морі вони хотіли ще 3-4 дні тому зробити цю ситуацію. Але була погода, вони вимушені були піти в Севастополь. Зараз вони повертаються. У них є велике бажання зараз почати десантування на території Одеси й Одеської області. Але на них там чекають".

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"Йдеться про висадку десанту на території Одеської області, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі".

Деталі: За словами Данілова, у росіян не вийде легкої прогулянки Одеською областю, як вони свого часу планували пройти Хрещатиком.

"Ми розуміємо, що там відбувається, і ситуація там під контролем. Там є кому їх зустрічати. Так як їх зустрічали в Чернігівській, Київській області", - підкреслив секретар РНБО.