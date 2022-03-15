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Міноборони Британії: Є вірогідність, що Росія застосує біологічну зброю під чужим прапором

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 05:28
Міноборони Британії: Є вірогідність, що Росія застосує біологічну зброю під чужим прапором
ФОТО: GETTY

Росія ймовірно планує здійснити атаку під фальшивим прапором, використавши хімічну чи біологічну зброю.

Джерело: Міноборони Британії у Twitter

Дослівно: "Звинувачення Росії в тому, що Україна має намір застосувати хімічну та біологічну зброю, продовжуються. Ми не бачили жодних доказів на підтримку цих звинувачень.

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Росія, можливо, планує використовувати хімічну чи біологічну зброю в операції під фальшивим прапором. Така операція може набути форми сфальшованого нападу, інсценованого "виявлення агентів чи боєприпасів чи сфабрикованих доказів того, що Україна нібито планує застосувати таку зброю". Атака під фальшивим прапором майже напевно супроводжуватиметься великою дезінформацією, щоб утруднити встановлення авторства".

Деталі: Крім того, розвідка припускає, що Росія, ймовірно, збиралася використовувати операції під фальшивим прапором, щоб виправдати своє вторгнення в Україну 24 лютого.

Що передувало: В НАТО заявили, що Росія цілком може планувати в Україні атаку з використанням хімічної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Росія стверджувала, що Україна зберігає хімічну зброю і планує її використати.
  • Військові та дипломати Росії поширюють фейки про нібито виробництво біологічної зброї в українських лабораторіях.
  • Того, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, побоюється і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Також прессекретар Білого дому Джен Псакі сказала, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.

Теми: Велика БританіяРосіязброя
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