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Минобороны Британии: Есть вероятность, что Россия применит биологическое оружие под чужим флагом

Анастасия КалатурВторник, 15 марта 2022, 05:28
Минобороны Британии: Есть вероятность, что Россия применит биологическое оружие под чужим флагом
ФОТО: GETTY

Россия вероятно планирует совершить атаку под фальшивым флагом, з использованием химического или биологического оружия.

Источник: Минобороны Британии в Twitter

Дословно: "Обвинения России в том, что Украина намерена применить химическое и биологическое оружие, продолжаются. Мы не видели никаких доказательств в поддержку этих обвинений.

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Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие для операции под фальшивым флагом. Такая операция может принять форму сфальсифицированного нападения, инсценированного "обнаружения агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств того, что Украина якобы планирует применить такое оружие". Атака под фальшивым флагом будет почти наверняка сопровождаться большой дезинформацией, чтобы затруднить установление авторства".

Детали: Кроме того, разведка предполагает, что Россия вероятно собиралась использовать операции под фальшивым флагом, чтобы оправдать свое вторжение в Украину 24 февраля.

Что предшествовало: В НАТО заявили, что Россия вполне может планировать в Украине атаку с использованием химического оружия.

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Напомним:

  • Россия утверждала, что Украина хранит химическое оружие и планирует его использовать.
  • Военные и дипломаты России распространяют фейки о якобы производстве биологического оружия в украинских лабораториях.
  • Того, что Россия может использовать химическое оружие в Украине, опасается и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Россия может применить химическое оружие в Украине или создать операцию "фальшивый флаг", обвинив в этом Украину.

Темы: ВеликобританияРосcияоружие
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