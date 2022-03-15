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Ворог обстріляв евакуаційну колону з Гостомеля, загинула жінка

Ольга Глущенко Вівторок, 15 березня 2022, 07:08
фото: НП

Російські загарбники відкрили мінометний вогонь по колоні людей, яких евакуювали з Гостомеля, загинула жінка, і дістало поранення двоє чоловіків.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері з дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася місця призначення.

По іншій колоні з 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл".

Деталі: Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів.

Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення. Жінка померла на місці події.

Що передувало: У Гостомелі, де з першого дня війни тривають запеклі бої, окупанти почали брати місцевих жителів у заручники.

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Теми: Київська областьевакуаціявійнаРосія
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