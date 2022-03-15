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Враг обстрелял эвакуационную колонну из Гостомеля, погибла женщина

Ольга ГлущенкоВторник, 15 марта 2022, 06:08
Враг обстрелял эвакуационную колонну из Гостомеля, погибла женщина
фото: НП

Российские захватчики открыли минометный огонь по колонне людей, эвакуированных из Гостомеля, погибла женщина, и получили ранения двое мужчин.

Источник: Национальная полиция

Дословно: "Эвакуация из Гостомеля проходила двухэтапно. Первая колонна из 10 автобусов, где в основном находились матери с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, успешно добрались до места назначения.

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По другой колонне из 4 автобусов российские войска произвели минометный обстрел".

Детали: В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов.

Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с получившими ранения супругами. Женщина скончалась на месте происшествия.

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Что было ранее: В Гостомеле, где с первого дня войны продолжаются ожесточенные бои, российские оккупанты начали брать местных жителей в заложники.

Темы: Киевская областьэвакуациявойнаРосcия
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