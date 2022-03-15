10 людей загинули при обстрілі Чернігова

Внаслідок обстрілу окупантами Чернігова 14 березня загинули, за попередньою інформацією, 10 людей.

Джерело: Офіс генпрокурора в TG

Деталі: Крім того, обстрілами з важкої артилерії окупанти пошкодили будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка", ринок "Привокзальний", оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію КП "Чернігівводоканал", адміністративну будівлю АТ "Чернігівгаз" та чотири транспортні засоби.

Зазначається, що прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).