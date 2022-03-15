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10 людей загинули при обстрілі Чернігова

Анастасія КалатурВівторок, 15 березня 2022, 05:55

Внаслідок обстрілу окупантами Чернігова 14 березня загинули, за попередньою інформацією, 10 людей.

Джерело: Офіс генпрокурора  в TG

Деталі:  Крім того, обстрілами з важкої артилерії окупанти пошкодили будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка", ринок "Привокзальний", оптово-роздрібну базу, декілька житлових будинків, насосну станцію КП "Чернігівводоканал", адміністративну будівлю АТ "Чернігівгаз" та чотири транспортні засоби.

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Зазначається, що прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Теми: ЧернігіввійнаРосія
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