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10 человек погибли при обстреле Чернигова

Анастасия КалатурВторник, 15 марта 2022, 05:55

В результате обстрела оккупантами Чернигова 14 марта погибли, по предварительной информации, 10 человек.

Источник: Офис генпрокурора в TG

Детали:  Кроме того, обстрелами из тяжелой артиллерии оккупанты повредили здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​КП "Черниговводоканал", административное здание и четыре транспортных средства.

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Отмечается, что прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: ЧерниговвойнаРосcия
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