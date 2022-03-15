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У вівторок 15 березня мають запрацювати 9 гуманітарних коридорів

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 08:17
У вівторок 15 березня мають запрацювати 9 гуманітарних коридорів
Ірина Верещук. фото ОП

На 15 березня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації з атакованих російськими військами населених пунктів у різних областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова Верещук: "Донецька область. З міста Бердянськ до Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тонн води, медикаментів, продуктів до людей, які дуже чекають цього у Маріуполі. Натомість на зворотньому шляху він забере жінок, дітей, і всіх хто потребує, з Маріуполя до Запоріжжя".

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Деталі: Київська область. З сіл Богданівка і Нова Богданівка – в місто Бровари. З села Бобрик до Броварів.

Верещук наголосила, що влада знає про величезну проблему в Іванкові і працює над тим, щоб узгодити цей маршрут. Міністр сподівається, що вже у середу вдасться відкрити такий коридор.

Сумська область: з міста Суми, Тростянець, Лебедин, Шостка, Конотоп – до міста Полтава.

ВІДЕО ДНЯ

Харківська область. З села Оскіл.

Що передувало: 14 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати близько 4 тисяч громадян. З десяти коридорів спрацювало сім.

Колону гуманітарного грузу з продуктами та медикаментами, водою для Маріуполя російські окупанти продовжували тримати заблокованою у Бердянську. Водночас із Маріуполя 14 березня вдалося виїхати 150 легковим автомобілям. 

Теми: евакуаціявійна
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