Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во вторник 15 марта должны заработать 9 гуманитарных коридоров

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 08:17
Во вторник 15 марта должны заработать 9 гуманитарных коридоров
Ирина Верещук. фото ОП

На 15 марта в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации из атакуемых российскими войсками населенных пунктов в разных областях.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь Верещук: "Донецкая область. Из города Бердянск в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов к людям, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути он заберет женщин, детей, и всех нуждающихся , из Мариуполя в Запорожье".

Реклама:

Детали: Киевская область. Из сел Богдановка и Новая Богдановка – в  город Бровары. Из села Бобрик в Бровары.

Верещук подчеркнула, что власти знают об огромной проблеме в Иванкове и работают над тем, чтобы согласовать этот маршрут. Министр надеется, что в среду удастся открыть такой коридор.

Сумская область: из города Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – в Полтаву.

ВИДЕО ДНЯ

Харьковская область. Из села Оскол.

Что предшествовало: 14 марта гуманитарными коридорами удалось эвакуировать около 4 тысяч граждан. Из десяти коридоров сработало семь.

Колонну гуманитарного груза с продуктами и медикаментами, водой для Мариуполя российские оккупанты продолжали держать заблокированной в Бердянске. В то же время из Мариуполя 14 марта удалось уехать 150 легковым автомобилям.

Темы: эвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
эвакуация
В Москве отменили более 20 авиарейсов и эвакуируют Киевский вокзал
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: