Во вторник 15 марта должны заработать 9 гуманитарных коридоров
На 15 марта в Украине согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации из атакуемых российскими войсками населенных пунктов в разных областях.
Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге
Прямая речь Верещук: "Донецкая область. Из города Бердянск в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов к людям, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути он заберет женщин, детей, и всех нуждающихся , из Мариуполя в Запорожье".
Детали: Киевская область. Из сел Богдановка и Новая Богдановка – в город Бровары. Из села Бобрик в Бровары.
Верещук подчеркнула, что власти знают об огромной проблеме в Иванкове и работают над тем, чтобы согласовать этот маршрут. Министр надеется, что в среду удастся открыть такой коридор.
Сумская область: из города Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – в Полтаву.
Харьковская область. Из села Оскол.
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