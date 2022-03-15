Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Без адрес: 80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел – ДСНС

Олена РощінаВівторок, 15 березня 2022, 10:09
Ілюстративне фото ДСНС із Харкова

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає українців не повідомляти адреси будівель, які постраждали від обстрілів російської армії, а також не запитувати про номери будинків у соцмережах – аби не допомагати ворогу зорієнтуватися. 

Джерело: ДСНС України 

Дослівно :"80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел!

Ми поважаємо ваше право залишити коментар під нашими дописами, особливо слова підтримки, адресовані нашим рятувальникам. Проте якщо коментарі становитимуть загрозу для національної безпеки – ми відключимо цю функцію",

Деталі: Рятувальники зазначили, що отримують багато коментарів із питаннями "який номер будинку?". Тільки за цей день вони видалили майже сотню таких коментарів під дописами про обстріли у Києві.

Надалі ДСНС жорстко реагуватиме на усі коментарі з проханням вказати адресу і просить громадян також не відповідати на такі коментарі, якщо їх ще не видалено.

"Ми розуміємо, що ніхто не хоче побачити свій будинок у вогні після обстрілів. Але ми усі разом маємо захистити тих, хто ліквідує наслідки ворожих атак, а також мешканців тих будинків, які можуть постраждати від зайвої інформації", – пояснили у ДСНС.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Держслужба також наголосила: зараз інформація має бути особливо виваженою і "максимально захищеною від можливості дати підказку ворогу".

Теми: війнасоцмережіДСНС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський

ВІДЕОВ Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця

фото, відеоУ Києві снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: наразі відомо про 5 потерпілих

відеоУ Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх каналах. У Порошенка обурюються

Розвідка: росіяни не полишають спроб убити керівництво України, прибувають нові бойовики

Усі новини...
війна
Російські окупанти щодня вбивають в Україні щонайменше 5 дітей – ювенальні прокурори
Артистам, які виступали проти війни, заборонять давати концерти в Росії – ЗМІ
СБУ затримала хакера, який допомагав окупантам бути на зв'язку в Україні
Останні новини
19:50
Мережа "Сільпо" тимчасово зачиняє 23 магазини у Києві
19:41
ВІДЕОЧернігів: снаряд окупантів підірвав автівку, яка розвозила людям воду
19:37
Під час спроби наступу на Київ РФ втратила танковий загін – зведення Генштабу
19:33
Одеса: ворог активізував польоти дронів
19:09
Бекхем передав свої акаунти в соцмережах педіатру з Харкова: "Вони рятують життя в Україні"
19:04
На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу
19:01
Київщина: авіаудар у Бучанському районі, бої у чотирьох громадах
18:55
Байден не приїде в Україну наступного тижня - Білий дім
18:52
Зеленський до влади Ізраїлю: Скільки нам іще просити про допомогу
18:30
Виробник куртки Путіна за 1,5 мільйона рублів припинив постачання до Росії
Усі новини...