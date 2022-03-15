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Без адрес: 80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел – ДСНС

Олена РощінаВівторок, 15 березня 2022, 09:09
Без адрес: 80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел – ДСНС
Ілюстративне фото ДСНС із Харкова

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає українців не повідомляти адреси будівель, які постраждали від обстрілів російської армії, а також не запитувати про номери будинків у соцмережах – аби не допомагати ворогу зорієнтуватися. 

Джерело: ДСНС України 

Дослівно :"80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел!

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Ми поважаємо ваше право залишити коментар під нашими дописами, особливо слова підтримки, адресовані нашим рятувальникам. Проте якщо коментарі становитимуть загрозу для національної безпеки – ми відключимо цю функцію",

Деталі: Рятувальники зазначили, що отримують багато коментарів із питаннями "який номер будинку?". Тільки за цей день вони видалили майже сотню таких коментарів під дописами про обстріли у Києві.

Надалі ДСНС жорстко реагуватиме на усі коментарі з проханням вказати адресу і просить громадян також не відповідати на такі коментарі, якщо їх ще не видалено.

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"Ми розуміємо, що ніхто не хоче побачити свій будинок у вогні після обстрілів. Але ми усі разом маємо захистити тих, хто ліквідує наслідки ворожих атак, а також мешканців тих будинків, які можуть постраждати від зайвої інформації", – пояснили у ДСНС.

Держслужба також наголосила: зараз інформація має бути особливо виваженою і "максимально захищеною від можливості дати підказку ворогу".

Теми: війнасоцмережіДСНС
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