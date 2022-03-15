Без адресов: 80% информации для наведения враг получает из открытых источников – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев не сообщать адреса пострадавших от обстрелов российской армии зданий, а также не спрашивать о номерах домов в соцсетях – чтобы не помогать врагу сориентироваться.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно:" 80% информации для наведения враг получает из открытых источников!

Мы уважаем ваше право оставить комментарий под нашими сообщениями, особенно слова поддержки, адресованные нашим спасателям. Однако если комментарии будут представлять угрозу национальной безопасности – мы отключим эту функцию",

Детали: Спасатели отметили, что получают много комментариев с вопросами "какой номер дома?" Только за этот день они удалили около сотни таких комментариев под сообщениями об обстрелах в Киеве.

В дальнейшем ГСЧС будет жестко реагировать на все комментарии с просьбой указать адрес и просит граждан также не отвечать на такие комментарии, если они еще не удалены.

"Мы понимаем, что никто не хочет увидеть свой дом в огне после обстрелов. Но мы все должны защитить тех, кто ликвидирует последствия вражеских атак, а также жителей тех домов, которые могут пострадать от лишней информации", – пояснили в ГСЧС.

Госслужба также подчеркнула: сейчас информация должна быть особенно взвешенной и "максимально защищенной от возможности подсказать врагу".