Без адресов: 80% информации для наведения враг получает из открытых источников – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев не сообщать адреса пострадавших от обстрелов российской армии зданий, а также не спрашивать о номерах домов в соцсетях – чтобы не помогать врагу сориентироваться.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно:" 80% информации для наведения враг получает из открытых источников!

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Мы уважаем ваше право оставить комментарий под нашими сообщениями, особенно слова поддержки, адресованные нашим спасателям. Однако если комментарии будут представлять угрозу национальной безопасности – мы отключим эту функцию",

Детали: Спасатели отметили, что получают много комментариев с вопросами "какой номер дома?" Только за этот день они удалили около сотни таких комментариев под сообщениями об обстрелах в Киеве.

В дальнейшем ГСЧС будет жестко реагировать на все комментарии с просьбой указать адрес и просит граждан также не отвечать на такие комментарии, если они еще не удалены.

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"Мы понимаем, что никто не хочет увидеть свой дом в огне после обстрелов. Но мы все должны защитить тех, кто ликвидирует последствия вражеских атак, а также жителей тех домов, которые могут пострадать от лишней информации", – пояснили в ГСЧС.

Госслужба также подчеркнула: сейчас информация должна быть особенно взвешенной и "максимально защищенной от возможности подсказать врагу".