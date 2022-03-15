Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Без адресов: 80% информации для наведения враг получает из открытых источников – ГСЧС

Елена РощинаВторник, 15 марта 2022, 09:09
Без адресов: 80% информации для наведения враг получает из открытых источников – ГСЧС
Иллюстративное фото ГСЧС из Харькова

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев не сообщать адреса пострадавших от обстрелов российской армии зданий, а также не спрашивать о номерах домов в соцсетях – чтобы не помогать врагу сориентироваться.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно:" 80% информации для наведения враг получает из открытых источников!

Реклама:

Мы уважаем ваше право оставить комментарий под нашими сообщениями, особенно слова поддержки, адресованные нашим спасателям. Однако если комментарии будут представлять угрозу национальной безопасности – мы отключим эту функцию",

Детали: Спасатели отметили, что получают много комментариев с вопросами "какой номер дома?" Только за этот день они удалили около сотни таких комментариев под сообщениями об обстрелах в Киеве.

В дальнейшем ГСЧС будет жестко реагировать  на все комментарии с просьбой указать адрес и просит граждан также не отвечать на такие комментарии, если они еще не удалены.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы понимаем, что никто не хочет увидеть свой дом в огне после обстрелов. Но мы все должны защитить тех, кто ликвидирует последствия вражеских атак, а также жителей тех домов, которые могут пострадать от лишней информации", – пояснили в ГСЧС.

Госслужба также подчеркнула: сейчас информация должна быть особенно взвешенной и "максимально защищенной от возможности подсказать врагу".

Темы: войнасоцсетиГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: