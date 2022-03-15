Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокати не можуть знайти співробітницю Першого каналу РФ, яка увірвалася в ефір

"Українська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 10:30

Адвокати більше 10 годин не можуть знайти співробітницю Першого каналу РФ Марину Овсяннікову, яка увірвалася в ефір новин із закликом зупинити війну.

Джерело: "Медуза" з посиланням на адвоката Данила Бермана

Деталі: Спочатку повідомлялося, що Овсяннікову відвезли до відділку поліції Останкінського району Москви. Проте поліцейські заявили правозахисникам, що у відділі її нема.

У ніч проти 15 березня стало відомо, що затриману знайшли у черговій частині телецентру "Останкіно". Коли адвокату "Правозахисту" Анрі Цискарішвілі вдалося туди потрапити, Овсяннікова він там не знайшов. 

Зранку 15 березня адвокатам не вдалося знайти Овсяннікову ні в черговій частині "Останкіно", ні в інших відділеннях поліції.

Що передувало: 14 березня у програмі "Время" на Першому каналі РФ у студію прорвалася співробітниця каналу із закликами не вірити російській пропаганді. Вона тримала великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої.

Теми: РосіяпропагандавійнаЗМІ
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський

ВІДЕОВ Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця

фото, відеоУ Києві снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: наразі відомо про 5 потерпілих

відеоУ Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх каналах. У Порошенка обурюються

Розвідка: росіяни не полишають спроб убити керівництво України, прибувають нові бойовики

Усі новини...
Росія
У Києві в середу комендантська година діятиме весь день
ЄС узгодив деталі четвертого пакету санкцій проти Росії
Русофобія як нова норма?
Останні новини
19:50
Мережа "Сільпо" тимчасово зачиняє 23 магазини у Києві
19:41
ВІДЕОЧернігів: снаряд окупантів підірвав автівку, яка розвозила людям воду
19:37
Під час спроби наступу на Київ РФ втратила танковий загін – зведення Генштабу
19:33
Одеса: ворог активізував польоти дронів
19:09
Бекхем передав свої акаунти в соцмережах педіатру з Харкова: "Вони рятують життя в Україні"
19:04
На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу
19:01
Київщина: авіаудар у Бучанському районі, бої у чотирьох громадах
18:55
Байден не приїде в Україну наступного тижня - Білий дім
18:52
Зеленський до влади Ізраїлю: Скільки нам іще просити про допомогу
18:30
Виробник куртки Путіна за 1,5 мільйона рублів припинив постачання до Росії
Усі новини...