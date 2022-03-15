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Адвокати не можуть знайти співробітницю Першого каналу РФ, яка увірвалася в ефір

"Українська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 09:30

Адвокати більше 10 годин не можуть знайти співробітницю Першого каналу РФ Марину Овсяннікову, яка увірвалася в ефір новин із закликом зупинити війну.

Джерело: "Медуза" з посиланням на адвоката Данила Бермана

Деталі: Спочатку повідомлялося, що Овсяннікову відвезли до відділку поліції Останкінського району Москви. Проте поліцейські заявили правозахисникам, що у відділі її нема.

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У ніч проти 15 березня стало відомо, що затриману знайшли у черговій частині телецентру "Останкіно". Коли адвокату "Правозахисту" Анрі Цискарішвілі вдалося туди потрапити, Овсяннікова він там не знайшов. 

Зранку 15 березня адвокатам не вдалося знайти Овсяннікову ні в черговій частині "Останкіно", ні в інших відділеннях поліції.

Що передувало: 14 березня у програмі "Время" на Першому каналі РФ у студію прорвалася співробітниця каналу із закликами не вірити російській пропаганді. Вона тримала великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої.

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Теми: РосіяпропагандавійнаЗМІ
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