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Адвокаты не могут найти сотрудницу Первого канала РФ, которая ворвалась в эфир

"Украинская правда"Вторник, 15 марта 2022, 09:30

Адвокаты более 10 часов не могут найти сотрудницу Первого канала РФ Марину Овсянникову, которая ворвалася в эфир новостей с призывом остановить войну.

Источник: "Медуза" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана

Детали: Сначала сообщалось, что Овсянникову отвезли в отделение полиции Останкинского района Москвы. Однако полицейские заявили правозащитникам, что в отделе ее нет.

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В ночь на 15 марта стало известно, что задержанную нашли в дежурной части телецентра "Останкино". Когда адвокату "Правозащиты" Анри Цискаришвили удалось попасть туда, Овсянникова он там не нашел.

Утром 15 марта адвокатам не удалось найти Овсянникову ни в дежурной части Останкино, ни в других отделениях полиции.

Что было ранее: 14 марта в программе "Время" на Первом канале РФ в студию прорвалась сотрудница канала с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.

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Темы: РосcияпропагандавойнаСМИ
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