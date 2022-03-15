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"Азов" знищив генерал-майора окупантів і багато техніки

Ірина БалачукВівторок, 15 березня 2022, 11:05
Знищена техніка росіян. Фото з Telegram "Азова"

Окремий загін спеціального призначення "Азов" повідомив про знищення російського генерал-майора, який прийшов з війною в Україну, та великої кількості ворожої техніки.

Джерело: полк "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "Азов знищив генерал-майора окупаційних військ! Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине!"

Деталі: У соцмережі виклали фото вбитого загарбника.  

 
Фото Азова

"Азовці" також повідомили, що знищили солдатів 22-ї бригади ГРУ Росії. 

 

Розбита полком "Азов" 22-а бригада ГРУ Росії 

Фото з ТГ "Азова"

Крім того, вранці полк "Азов" опублікував у Telegram багато фото знешкодженої техніки російських окупантів.  

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Теми: Українавійна
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