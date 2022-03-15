"Азов" уничтожил генерал-майора оккупантов и много техники
Вторник, 15 марта 2022, 11:05
Отдельный отряд специального назначения "Азов" сообщил об уничтожении российского генерал-майора, который пришел с войной в Украину, и большого количества вражеской техники.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Дословно "Азов": "Азов уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!
Детали: В соцсети выложили фото убитого захватчика.
"Азовцы" также сообщили, что уничтожили солдат 22-й бригады ГРУ России.
Кроме того, утром полк Азов опубликовал в Telegram много фото обезвреженной техники российских оккупантов.
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