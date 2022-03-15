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"Азов" уничтожил генерал-майора оккупантов и много техники

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 11:05
Уничтоженная техника россиян. Фото с Telegram "Азова"

Отдельный отряд специального назначения "Азов" сообщил об уничтожении российского генерал-майора, который пришел с войной в Украину, и большого количества вражеской техники.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Азов уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!

Детали: В соцсети выложили фото убитого захватчика. 

 
фото Азова

"Азовцы" также сообщили, что уничтожили солдат 22-й бригады ГРУ России. 

 
Разбитая полком "Азов" 22-я бригада ГРУ России
Фото с ТГ "Азова"

Кроме того, утром полк Азов опубликовал в Telegram много фото обезвреженной техники российских оккупантов. 

 

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Темы: Украинавойна
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