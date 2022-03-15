"Азов" уничтожил генерал-майора оккупантов и много техники

Отдельный отряд специального назначения "Азов" сообщил об уничтожении российского генерал-майора, который пришел с войной в Украину, и большого количества вражеской техники.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "Азов уничтожил генерал-майора оккупационных войск! Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!

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Детали: В соцсети выложили фото убитого захватчика.

фото Азова

"Азовцы" также сообщили, что уничтожили солдат 22-й бригады ГРУ России.

Разбитая полком "Азов" 22-я бригада ГРУ России Фото с ТГ "Азова"

Кроме того, утром полк Азов опубликовал в Telegram много фото обезвреженной техники российских оккупантов.