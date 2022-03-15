"Ситуація, як в Маріуполі": міськрада Ізюма заявляє про гуманітарну катастрофу

Ситуація в Ізюмі Харківської області не краща, ніж у Маріуполі, і місту негайно потрібні гуманітарні коридори, заявив заступник міського голови Володимир Мацокін.

Джерело: Мацокін у Facebook

Пряма мова Мацокіна: "Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі , ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя.

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Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків.

Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги.

Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов’янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом.

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Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення ніякого!".

Деталі: За словами Мацокіна - Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків, з боку Харкова і з боку Слов’янська.

Також місту потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян.