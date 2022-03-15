"Ситуація, як в Маріуполі": міськрада Ізюма заявляє про гуманітарну катастрофу
Ситуація в Ізюмі Харківської області не краща, ніж у Маріуполі, і місту негайно потрібні гуманітарні коридори, заявив заступник міського голови Володимир Мацокін.
Джерело: Мацокін у Facebook
Пряма мова Мацокіна: "Місто Ізюм два тижні в облозі. Без води, без світла, тепла, їжі , ліків, зв’язку. Ситуація нічим не краща від Маріуполя.
Отримуємо інформацію, що ті, хто вціліли під обстрілами помирають від хвороб і відсутності ліків.
Померлих нікому ховати. Медична допомога не надається. Підвезти гуманітарну допомогу, яка є в достатній кількості, немає змоги. Вивезти людей немає змоги.
Ворог підступно обстрілює дорогу до Слов’янська, а дорога з Харкова контролюється окупантом.
Ізюмчани на межі. Мости зірвані, місто розрізано навпіл. Сполучення ніякого!".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Деталі: За словами Мацокіна - Ізюму потрібні терміново гуманітарні коридори з двох боків, з боку Харкова і з боку Слов’янська.
Також місту потрібні зелені коридори з двох боків для евакуації громадян.