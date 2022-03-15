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Ситуация, как в Мариуполе: горсовет Изюма заявляет о гуманитарной катастрофе

Роман ПетренкоВторник, 15 марта 2022, 11:44
больница изюма после бомбардировки россиян

Ситуация в Изюме Харьковской области не лучше, чем в Мариуполе, и городу немедленно нужны гуманитарные коридоры, заявил заместитель городского головы Владимир Мацокин.

Источник: Мацокин в Facebook

Прямая речь Мацокина: "Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, еды, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя.

Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарства.

Умерших никому хоронить. Медицинская помощь не оказывается. Подвезти гуманитарную помощь, которая есть в достаточном количестве, нет возможности. Увезти людей нет возможности.

Враг коварно обстреливает дорогу в Славянск, а дорога из Харькова контролируется оккупантом.

Изюмчане на грани. Мосты сорваны, город разрезан пополам. Сочетания никакого!".

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Детали: По словам Мацокина - Изюма, нужны срочно гуманитарные коридоры с двух сторон, со стороны Харькова и со стороны Славянска.

Также городу нужны зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан.

Темы: ИзюмХарьковская областьвойнаРосcия
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