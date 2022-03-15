Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаївській області за добу 80 поранених, є загиблі від удару по школі

Євген Руденко, Олена РощінаВівторок, 15 березня 2022, 12:03

У Миколаївській області за минулу добу поранено 80 осіб, із них двоє дітей, також є загиблі після авіаудару по школі в області, завданого 13 березня.

Джерело: голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім в ефірі національних телеканалів

Пряма мова: "Ситуація стабільна. Йдуть бойові дії по двох напрямках. Були обстріли міста. За минулу добу 80 поранених. Двоє дітей. Є ще загиблі після обстрілів школи авіабомбами. 

Сьогодні спокійніше. Ми їх трохи відсунули від міста. Наші люди, вважаю, звикають до цього стану: нехороші люди закидують бомбами, а ми просто живемо своїм життям, плануємо, як їх звідси вибити та захищати своє місто".

Деталі:  Кім зазначив, що "на 101% не можна бути впевненими, але на 99% – можна", що Миколаїв буде стримувати ворога.

"У нас є річка Південний Буг, яку треба форсувати, щоб перейти далі в західну частину області та України. У нас дуже вдале розташування щодо мостів. Мости ми ні в якому разі окупантам не віддамо. Вони будуть змушені форсувати", – сказав він із приводу можливості просування ворога вглиб України.

"Ми зараз теж все враховуємо. Прораховуємо ще одну лінію захисту. І будемо планувати контратаки", – додав голова області.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кім  також зазначив, що йому та меру МИколаєва надсилають смс-ки, аби тиснути, але вони на це не реагують.

Цьому передувало :13 березня авіація російських окупантів нанесла бомбовий удар по приміщенню школи в одному з населених пунктів Миколаївської област, внаслідок чого люди опинились під завалами.

Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОВ Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця

мапи, фотоЛітак дружини Медведєва повертається з Дубая до Москви

фото, відеоУ Києві снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: наразі відомо про 5 потерпілих

відеоУ Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

Зеленський підписав указ про єдине мовлення на всіх каналах. У Порошенка обурюються

Розвідка: росіяни не полишають спроб убити керівництво України, прибувають нові бойовики

Усі новини...
Миколаїв
Є ідея зміцнення оборони Миколаєва – Кім
Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста
Одна людина загинула внаслідок бомбардування житлових будинків на Миколаївщині
Останні новини
16:45
В ОП просять посадовців не говорити про надання зброї й підготовку контрнаступів
16:29
Франція заморозила 22 мільярди євро російського центробанку
16:16
ВІДЕОВ Енергодарі люди вийшли на мітинг після викрадення місцевого посадовця
16:11
фото Російські окупанти зруйнували мінімум 45 закладів освіти на Київщині
16:09
Weatherford останньою з "великої четвірки" нафтосервісних компаній зупиняє інвестиції в РФ
16:06
Верещук: Окупанти готуються захопити гуманітарну колону на Харківщині
16:04
Порцію шпигунів-диверсантів затримали прикордонники Харківщини
16:03
мапи, фотоЛітак дружини Медведєва повертається з Дубая до Москви
15:55
Сергій Жадан: На час війни треба забути про політику і зосередитися на обороні своєї країни
15:50
"Уральські авіалінії" відправляють співробітників і пілотів у простій
Усі новини...