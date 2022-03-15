У Миколаївській області за добу 80 поранених, є загиблі від удару по школі

У Миколаївській області за минулу добу поранено 80 осіб, із них двоє дітей, також є загиблі після авіаудару по школі в області, завданого 13 березня.

Джерело: голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім в ефірі національних телеканалів

Пряма мова: "Ситуація стабільна. Йдуть бойові дії по двох напрямках. Були обстріли міста. За минулу добу 80 поранених. Двоє дітей. Є ще загиблі після обстрілів школи авіабомбами.

Сьогодні спокійніше. Ми їх трохи відсунули від міста. Наші люди, вважаю, звикають до цього стану: нехороші люди закидують бомбами, а ми просто живемо своїм життям, плануємо, як їх звідси вибити та захищати своє місто".

Деталі: Кім зазначив, що "на 101% не можна бути впевненими, але на 99% – можна", що Миколаїв буде стримувати ворога.

"У нас є річка Південний Буг, яку треба форсувати, щоб перейти далі в західну частину області та України. У нас дуже вдале розташування щодо мостів. Мости ми ні в якому разі окупантам не віддамо. Вони будуть змушені форсувати", – сказав він із приводу можливості просування ворога вглиб України.

"Ми зараз теж все враховуємо. Прораховуємо ще одну лінію захисту. І будемо планувати контратаки", – додав голова області.

Кім також зазначив, що йому та меру МИколаєва надсилають смс-ки, аби тиснути, але вони на це не реагують.

Цьому передувало :13 березня авіація російських окупантів нанесла бомбовий удар по приміщенню школи в одному з населених пунктів Миколаївської област, внаслідок чого люди опинились під завалами.