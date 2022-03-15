Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаївській області за добу 80 поранених, є загиблі від удару по школі

Євген Руденко, Олена РощінаВівторок, 15 березня 2022, 11:03

У Миколаївській області за минулу добу поранено 80 осіб, із них двоє дітей, також є загиблі після авіаудару по школі в області, завданого 13 березня.

Джерело: голова Миколаївської ОДА (ОВА) Віталій Кім в ефірі національних телеканалів

Пряма мова: "Ситуація стабільна. Йдуть бойові дії по двох напрямках. Були обстріли міста. За минулу добу 80 поранених. Двоє дітей. Є ще загиблі після обстрілів школи авіабомбами. 

Реклама:

Сьогодні спокійніше. Ми їх трохи відсунули від міста. Наші люди, вважаю, звикають до цього стану: нехороші люди закидують бомбами, а ми просто живемо своїм життям, плануємо, як їх звідси вибити та захищати своє місто".

Деталі:  Кім зазначив, що "на 101% не можна бути впевненими, але на 99% – можна", що Миколаїв буде стримувати ворога.

"У нас є річка Південний Буг, яку треба форсувати, щоб перейти далі в західну частину області та України. У нас дуже вдале розташування щодо мостів. Мости ми ні в якому разі окупантам не віддамо. Вони будуть змушені форсувати", – сказав він із приводу можливості просування ворога вглиб України.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми зараз теж все враховуємо. Прораховуємо ще одну лінію захисту. І будемо планувати контратаки", – додав голова області.

Кім  також зазначив, що йому та меру МИколаєва надсилають смс-ки, аби тиснути, але вони на це не реагують.

Цьому передувало :13 березня авіація російських окупантів нанесла бомбовий удар по приміщенню школи в одному з населених пунктів Миколаївської област, внаслідок чого люди опинились під завалами.

Теми: МиколаївМиколаївська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: