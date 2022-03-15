В Николаевской области за сутки 80 раненых, есть погибшие от удара по школе

В Николаевской области за минувшие сутки ранены 80 человек, из них двое детей, также есть погибшие после авиаудара по школе в области, нанесенного 13 марта.

Источник: глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким в эфире национальных телеканалов

Прямая речь: "Ситуация стабильна. Идут боевые действия по двум направлениям. Были обстрелы города. За прошедшие сутки 80 раненых. Двое детей. Есть еще погибшие после обстрелов школы авиабомбами.

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Сегодня спокойнее. Мы их чуть-чуть отодвинули от города. Наши люди, думаю, привыкают к этому состоянию: нехорошие люди забрасывают бомбами, а мы просто живем своей жизнью, планируем, как их отсюда выбить и защищать свой город".

Детали: Ким отметил, что "на 101% нельзя быть уверенными, но на 99% – можно", что Николаев будет сдерживать врага.

"У нас есть река Южный Буг, которую нужно форсировать, чтобы перейти дальше в западную часть области и Украины. У нас очень удачное расположение по мостам. Мосты мы ни в коем случае оккупантам не отдадим. Они будут вынуждены форсировать", – сказал он по поводу возможности продвижения врага вглубь Украины.

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"Мы сейчас тоже все учитываем. Просчитываем еще одну линию защиты. И будем планировать контратаки", – добавил глава области.

Ким также отметил, что ему и мэру Николаева присылают смс-ки, чтобы давить, но они на это не реагируют.

Этому предшествовало: 13 марта авиация российских оккупантов нанесла бомбовый удар по помещению школы в одном из населенных пунктов Николаевской области, в результате чего люди оказались под завалами.