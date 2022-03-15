Кличко закликав чоловіків, які поїхали з Києва, вертатись і захищати майбутнє

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян-чоловіків, які поїхали з міста, повертатися до столиці і захищати її і своє майбутнє.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Столиця – серце України – буде оборонятися! На коліна нас не поставлять! Сьогодні важливі зусилля кожного киянина. Хтось зі зброєю в руках в теробороні. Хтось допомагає зводити укріплення в місті. Потрібно й готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі. Багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ, і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може!".

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Деталі: Кличко додав, що з початку війни багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, і багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто.



Водночас мер закликав повернутися у місто тих чоловіків, хто цього ще не зробив.

Пряма мова Кличка: "Чоловіки-кияни, повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє, а не сидіти десь і співчувати. Тільки разом вистоїмо! Слава Україні!"