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Кличко призвал мужчин, которые уехали из Киева, возвращаться и защищать будущее

Ирина БалачукВторник, 15 марта 2022, 11:29
Кличко призвал мужчин, которые уехали из Киева, возвращаться и защищать будущее
Мэр Киева Виталий Кличко. Скриншот с видео

Мэр Киева Виталий Кличко призвал уехавших из города мужчин-киевлян, возвращаться в столицу и защищать ее и свое будущее.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Столица – сердце Украины – будет обороняться! На колени нас не поставят! Сегодня важны усилия каждого киевлянина. Кто-то с оружием в руках в терробороне. Кто-то помогает возводить укрепления в городе. Нужно готовить еду нашим защитникам и социально незащищенным киевлянам. Развозить продукты. Много другой работы. Каждый, кто любит Киев, и хочет, чтобы он выстоял, должен помогать, как может!".

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Детали: Кличко добавил, что с начала войны многие женщины и дети уехали в безопасные места, и многие мужчины, которые увозили свои семьи, вернулись в город.

В то же время, мэр призвал вернуться в город тех мужчин, кто этого еще не сделал.

Прямая речь Кличко: "Мужчины-киевляне, возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее, а не сидеть где-нибудь и сочувствовать. Только вместе выстоим! Слава Украине!"

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Темы: КиеввойнаВиталий Кличко
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