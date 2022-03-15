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Президент підписав закон про покарання за колаборацію з РФ – Корнієнко

Валентина РоманенкоВівторок, 15 березня 2022, 11:31
Президент підписав закон про покарання за колаборацію з РФ – Корнієнко

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією.

Джерело: перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко в спільному ефірі телеканалів 15 березня

Пряма мова: "Закон про колабораціонізм підписаний президентом вже, за моєю інформацією, і буде опублікований"

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Що передувало: 3 березня Верховна Рада ухвалила низку воєнних законів, в тому числі проголосувала за законопроєкти №5143 та №5144 про боротьбу з колабораціонізмом.

Документами зокрема запроваджується кримінальна відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями.

Вона передбачатиме обмеження доступу до зайняття посад, до посад, пов’язаних із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на 15 років та накладення інших відповідних покарань для осіб, які здійснювали таку співпрацю, а також можливість ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю.

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Теми: колабораціязаконодавствовійнаЗеленський
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