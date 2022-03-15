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Президент подписал закон о наказании за коллаборацию с РФ – Корниенко

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 12:31

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.

Источник: первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в совместном эфире телеканалов 15 марта

Прямая речь: "Закон о коллаборационизме подписан президентом уже, по моей информации, и будет опубликован".

Что предшествовало: 3 марта Верховная Рада приняла ряд военных законов, в том числе проголосовала за законопроекты №5143 и №5144 о борьбе с коллаборационизмом.

Документами в частности вводится уголовная ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооруженными или военизированными формированиями.

Она будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 15 лет и наложение других соответствующих наказаний для лиц, осуществлявших такое сотрудничество, а также возможность ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.

Темы: коллаборационизмзаконодательствовойнаЗеленский
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