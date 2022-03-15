Путін та Шойгу хочуть вирубати та продати українські ліси – розвідка

Держава окупант планує масові вирубки українських лісів, йдеться у листі міністра оборони Росії Сергія Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", адресованому особисто президенту РФ Володимиру Путіну, копію якого має українська розвідка.

Джерело: ГУР Міноборони

Деталі: Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

Шойгу просить Путіна дозволити окупантам "оперативно виконати задачу стратегічного значення".

Нагадаємо: У Росії при владі виступають за війну лише Путін та Шойгу, стверджує українська розвідка.