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Путін та Шойгу хочуть вирубати та продати українські ліси – розвідка

Роман ПетренкоВівторок, 15 березня 2022, 12:32

Держава окупант планує масові вирубки українських лісів, йдеться у листі міністра оборони Росії Сергія Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", адресованому особисто президенту РФ Володимиру Путіну, копію якого має українська розвідка.

Джерело: ГУР Міноборони

Деталі: Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

При цьому, зазначено в листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

Шойгу просить Путіна дозволити окупантам "оперативно виконати задачу стратегічного значення".

 

Нагадаємо: У Росії при владі виступають за війну лише Путін та Шойгу, стверджує українська розвідка.

Теми: ПутінокупаціявійнаРосія
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