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Путин и Шойгу хотят вырубить и продать украинские леса – разведка

Роман ПетренкоВторник, 15 марта 2022, 11:32
Путин и Шойгу хотят вырубить и продать украинские леса – разведка

Государство оккупант планирует массовые вырубки украинских лесов, говорится в письме министра обороны России Сергея Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично президенту РФ Владимиру Путину, копию которого имеет украинская разведка.

Источник: ГУР Минобороны

Детали: Документ нацелен на получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

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При этом, отмечено в письме, неиспользованную для нужд ВС РФ древесину продадут, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта.

Шойгу просит Путина разрешить оккупантам "оперативно выполнить задачу стратегического значения".

 

Напомним: За данными разведки, в российской власти выступают за войну только Путин и Шойгу.

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Темы: ПутиноккупациявойнаРосcия
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