У Путіна не хочуть казати, коли підуть на мирні домовленості

У Кремлі відмовляються прогнозувати, коли Росія піде на підписання мирних домовленостей з Україною.

Джерело: Речник президента країни-окупанта Дмитро Пєсков, якого цитують "РИА Новости"

Дослівно: "Давати прогнози поки не хочемо, чекаємо на результати, про які можна інформувати громадськість".

Що було раніше: Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України.

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав Володимира Путіна, який почав війну, до прямих переговорів.