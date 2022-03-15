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У Путіна не хочуть казати, коли підуть на мирні домовленості

"Українська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 13:06

У Кремлі відмовляються прогнозувати, коли Росія піде на підписання мирних домовленостей з Україною.

Джерело: Речник президента країни-окупанта Дмитро Пєсков, якого цитують "РИА Новости"

Дослівно: "Давати прогнози поки не хочемо, чекаємо на результати, про які можна інформувати громадськість".

Що було раніше: Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України.

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав Володимира Путіна, який почав війну, до прямих переговорів. 

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Теми: ПутінвійнаРосія
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