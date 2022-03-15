У Путина не хотят говорить, когда пойдут на мирные договоренности
Вторник, 15 марта 2022, 13:06
В Кремле отказываются прогнозировать, когда Россия пойдет на подписание мирных договоренностей с Украиной.
Источник: Спикер президента страны-оккупанта Дмитрий Песков, которого цитируют "РИА Новости"
Дословно: "Дать прогнозы пока не хотим, ждем результатов, о которых можно информировать общественность".
Что было раньше: Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.
Президент Владимир Зеленский неоднократно призвал начавшего войну Владимира Путина к прямым переговорам.
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