Ексрегіонал Царьов заявив нібито з Бородянки: В Україні з першої години війни

Ексрегіонал і здрадник Царьов на фоні храму у с. Катюжанка заявив, що він допомагає жителям м. Бородянка. Скриншот з відео

Обвинувачений у державній зраді та оголошений у розшук колишній нардеп від "Партії регіонів" Олег Царьов заявив, що "з перших днів війни" перебуває в Україні і що нині нібито доставив гуманітарну допомогу від окупантів у м. Бородянка під Києвом.

Джерело: Царьов у Telegram

Деталі: Ексрегіонал вранці 15 березня виклав відео, на якому він дає інтерв’ю російському пропагандистському каналу RT. За його словами, він перебуває у Бородянці. (Хоча насправді він стоїть на фоні храму у селі Катюжанка на Київщині – ред.).

Реклама:

Пряма мова Царьова: "Ми тут з першого дня війни. Можна сказати, з першої години. Надаємо гуманітарну допомогу, спілкуємося з місцевими мешканцями. На жаль, у багатьох населених пунктах місцева влада кинула жителів. Більшість населених пунктів, де нині перебувають російські війка, безпечні. Люди потребують допомоги. Нема електроенергії, води. Хочеться допомоги від МНС. Ми розраховуємо, що Росія направить якісь команди, бо ми своїми силами не впораємося".

Деталі: Державний зрадник за кілька годин до нападу Росії на Україну написав у Telegram "про неминучість денацифікації України" і про те, що він "зробить усе для цього".

Рано-вранці 24 лютого, фактично одночасно з нападом Росії на Україну, Царьов написав, що "як і обіцяв, операція з денацифікації почалася". Він також повідомив, що "вже перебуває в Україні" і що "Київ звільнять від фашистів".

ВІДЕО ДНЯ

Увечері 24 лютого Царьов повідомив усім, що дзвонив своїй "українській дружині", і що вона дорікнула йому, що "довго возяться там, бо ж за 6 годин мали закінчити".

З 27 лютого до 7 березня Царьов не писав у Telegram нібито з міркувань безпеки, бо нібито якісь "неонацисти ведуть за ним справжнє полювання".

Згодом він таки написав і порівняв кожен свій вихід в інтернет з "сюжетом книжки про піонерів-героїв".

13 березня Царьов написав, що "все йде не так швидко, як хотілось би", але нібито "за планом".

Для довідки: У червні 2014 року Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із фракції "Партії регіонів" Олега Царьова. Кримінальне провадження було відкрито за матеріалами спеціального досудового розслідування, завершеного Головним слідчим управлінням СБУ за ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) і ч.3 ст.109 (дії, спрямовані на захоплення державної влади) ККУ.

Царьов обвинувачується в тому, що в період квітня-травня 2014 року, будучи народним депутатом України і кандидатом на посаду президента України, брав участь в зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" з використанням засобів масової інформації.

У березні 2016 року Генпрокуратура затвердила і направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Царьова. Він перебуває в розшуку.