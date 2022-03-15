Эксрегионал и предатель Царев на фоне храма в с. Катюжанка заявил, что помогает жителям г. Бородянка. Скриншот с видео

Обвиняемый в государственной измене и объявленный в розыск бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев заявил, что "с первых дней войны" находится в Украине и что якобы в настоящее время доставил гуманитарную помощь от оккупантов в г. Бородянка под Киевом.

Источник: Царев в Telegram

Детали: Экс-регионал утром 15 марта выложил видео, на котором он дает интервью российскому пропагандистскому каналу RT. По его словам, он находится в Бородянке. (Хотя на самом деле он стоит на фоне храма в селе Катюжанка Киевской области – ред.).

Прямая речь Царева: "Мы здесь с первого дня войны. Можно сказать, с первого часа. Оказываем гуманитарную помощь, общаемся с местными жителями. К сожалению, во многих населенных пунктах местные власти бросили жителей. Большинство населенных пунктов, где ныне находятся российские реснички, безопасны. Люди нуждаются в помощи. Нет электроэнергии, воды. Хочется помощи МЧС. Мы рассчитываем, что Россия направит какие-то команды, потому что мы своими силами не справимся".

Детали: Государственный предатель за несколько часов до нападения России на Украину написал в Telegram "о неизбежности денацификации Украины" и о том, что он "сделает все для этого".

Ранним утром 24 февраля, фактически одновременно с нападением России на Украину, Царев написал, что "как и обещал, операция по денацификации началась". Он также сообщил, что "уже находится в Украине" и что "Киев освободят от фашистов".

Вечером 24 февраля Царев сообщил всем, что звонил своей "украинской жене", и что она упрекнула его, что "долго возятся там, потому что за 6 часов должны были закончить".

С 27 февраля по 7 марта Царев не писал в Telegram якобы из соображений безопасности, потому что якобы какие-то "неонацисты ведут за ним настоящую охоту".

Позже он таки написал и сравнил каждый свой выход в интернет с "сюжетом книги о пионерах-героях".

13 марта Царев написал, что "все идет не так быстро, как хотелось бы", но якобы "по плану".

Для справки: В июне 2014 года Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции "Партии регионов" Олега Царева. Уголовное производство было открыто по материалам специального досудебного расследования, завершенного Главным следственным управлением СБУ по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.3 ст.109 (действия, направленные на захват государственной власти) УКУ.

Царев обвиняется в том, что в период апреля-мая 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост президента Украины, участвовал в собраниях пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призывал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению пределов территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с использованием средств массовой информации.

В марте 2016 года Генпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. Он находится в розыске.