Рада продлила военное положение в Украине на 30 суток

Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 26 марта еще на 30 суток - до 25 апреля.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук

Детали: Глава ВР сообщил, что на заседании 15 марта нардепы приняли 21 закон, касающийся регулирования общественных отношений, связанного с военным положением в Украине.

Прямая речь: "Сегодня все решения приняты конституционным большинством (от 334 до 340 голосов). Первым вопросом, который мы сегодня рассмотрели, было продление военного положения еще на 30 дней. Мы утвердили соответствующий указ президента".