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Рада продлила военное положение в Украине на 30 суток

Валентина РоманенкоВторник, 15 марта 2022, 15:31
Рада продлила военное положение в Украине на 30 суток
Руслан Стефанчук

Верховная Рада утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 26 марта еще на 30 суток - до 25 апреля.

Источник: спикер парламента Руслан Стефанчук

Детали: Глава ВР сообщил, что на заседании 15 марта нардепы приняли 21 закон, касающийся регулирования общественных отношений, связанного с военным положением в Украине.

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Прямая речь: "Сегодня все решения приняты конституционным большинством (от 334 до 340 голосов). Первым вопросом, который мы сегодня рассмотрели, было продление военного положения еще на 30 дней. Мы утвердили соответствующий указ президента".

Темы: Военное положениеВерховная Рада
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