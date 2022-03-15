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Загарбники на Херсонщині схиляють українців ставати російськими поліцейськими – "Чесно"

Євген КізіловВівторок, 15 березня 2022, 19:16

У Новій Каховці, Каховці та Таврійську російські окупанти схиляють місцевих ставати колаборантами — закликають вступати до лав їхньої поліції.

Джерело: громадський рух "Чесно" у Facebook

Деталі: У майбутньому всіх, хто "пройде відбір та добре себе зарекомендує", обіцяють працевлаштувати "у цих структурах".

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Нагадаємо: 15 березня президент України Володимир Зеленський підписав закони про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією. Колабораційна діяльність в Україні буде каратися тюремним ув'язненням терміном на 15 років.

Теми: РосіяХерсонська областьполіція
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