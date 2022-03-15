Загарбники на Херсонщині схиляють українців ставати російськими поліцейськими – "Чесно"
Вівторок, 15 березня 2022, 19:16
У Новій Каховці, Каховці та Таврійську російські окупанти схиляють місцевих ставати колаборантами — закликають вступати до лав їхньої поліції.
Джерело: громадський рух "Чесно" у Facebook
Деталі: У майбутньому всіх, хто "пройде відбір та добре себе зарекомендує", обіцяють працевлаштувати "у цих структурах".
Реклама:
Нагадаємо: 15 березня президент України Володимир Зеленський підписав закони про кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією. Колабораційна діяльність в Україні буде каратися тюремним ув'язненням терміном на 15 років.