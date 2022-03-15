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Захватчики на Херсонщине склоняют украинцев вступать в российскую полицию – "Чесно"

Евгений КизиловВторник, 15 марта 2022, 20:16

В Новой Каховке, Каховке и Таврийске российские оккупанты склоняют местных становиться коллаборантами — призывают вступать в ряды их полиции.

Источник: общественное движение "Честно" в Facebook

Детали: В будущем всех, кто "пройдет отбор и хорошо себя зарекомендует", обещают трудоустроить "в этих структурах".

 

Напомним: 15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Коллаборационная деятельность в Украине будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет.

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Темы: РосcияХерсонская областьполиция
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