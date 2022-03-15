Брат мера Києва Володимир Кличко зосередив свою діяльність на міжнародних контактах, щоб Україна могла отримувати більше гуманітарної та військової допомоги.

Джерело: Віталій та Володимир Клички в інтерв’ю УП

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Деталі: УП згадала, що Кличко-молодший раніше записався у тероборону столиці і цікавилася, які завдання він виконує там.

Пряма мова Володимира Кличка: "У тероборону записався ще до початку війни. Процес був достатньо складним, але це вже неважливо.

Наразі я в основному знаходжуся поруч з братом. І ті завдання, які отримую і виконую – це все завдяки моїм інтернаціональним контактам. Це допомога українцям".

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Деталі: Під час відповіді Володимира Кличка, його перебив мер столиці і роз’яснив, чому його молодший брат не чергує на блокпостах.

Пряма мова мера: "Знаєте, можна поставити Володимира на блокпост з автоматом щось охороняти. Але це буде виглядати, наче забивати цвяхи iphone.

Мій брат має величезні контакти по всьому світу. Ці контакти Володимир максимально ефективно використовує".

"На сьогоднішній день ми всі приймаємо активну участь у залученості світових ЗМІ, у залученні гуманітарної і військової допомоги.

Я вважаю, що дуже добре, що Володимир знаходиться поруч з братом і максимально допомагає мені . Бити себе в груди йому не зручно. Але за брата я можу сказати. Він вирішує проблеми, як найкращий асистент".