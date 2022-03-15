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Кличко: Мой брат на блокпосте – все равно, что забивать гвозди Iphone

Роман КравецВторник, 15 марта 2022, 21:17

Брат мэра Киева Владимир Кличко сосредоточил свою деятельность на международных контактах, чтобы Украина могла получать больше гуманитарной и военной помощи.

Источник: Виталий и Владимир Кличко в интервью УП

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Детали: УП вспомнила, что Кличко-младший раньше записался в терроборону столицы и поинтересовалась, какие задачи он выполняет там.

Прямая речь Владимира Кличко: "В терроборону записался еще до начала войны. Процесс был достаточно сложным, но это уже не важно.

Пока в основном я нахожусь рядом с братом. И те задачи, которые получаю и выполняю – это все благодаря моим интернациональным контактам. Это помощь украинцам".

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Детали: Во время ответа Владимира Кличко его перебил мэр столицы и разъяснил, почему его младший брат не дежурит на блокпостах.

Прямая речь мэра: "Знаете, можно поставить Владимира на блокпост с автоматом что-то охранять. Но это будет выглядеть, как забивать гвозди iPhone.

У моего брата есть огромные контакты по всему миру. Эти контакты Владимир максимально эффективно использует.

"На сегодняшний день мы все активно участвуем в привлечении мировых СМИ, в привлечении гуманитарной и военной помощи.

Я считаю, что очень хорошо, что Владимир находится рядом с братом и максимально помогает мне. Бить себя в грудь ему не удобно. Но за брата я могу сказать. Он решает проблемы как лучший ассистент".

Темы: Виталий КличкоКиев
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