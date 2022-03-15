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Депутата сільради від ОПЗЖ арештували за підготовку захоплення держвлади

Вівторок, 15 березня 2022, 22:41

Депутату Солоницівської селищної ради Харківського району від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" повідомили про підозру в підготовці до захоплення держвлади.

Джерело: Харківська обласна прокуратура на Facebook.

Деталі: за даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила вказаної політичної партії та повідомляв, що в найближчий час Харків та Харківська область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації.

Він обіцяв, що росіяни нібито будуть підтримувати ОПЗЖ. 

Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території Харкова та області іншу владу.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теми: ОПЗЖпрокуратура
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