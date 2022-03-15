Депутат сельсовета от ОПЗЖ арестован за подготовку захвата госвласти

Депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщили о подозрении в подготовке захвата госвласти.



Источник: Харьковская областная прокуратура на Facebook.

Детали: по данным следствия, депутат звонил по телефону представителям молодежного крыла указанной политической партии и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями Вооруженных Сил Российской Федерации.

Он обещал, что россияне будут поддерживать ОПЗЖ.



Депутат давал указания по подготовке к совместному совершению насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории Харькова и области другую власть.



Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.