Депутат сельсовета от ОПЗЖ арестован за подготовку захвата госвласти
Депутату Солоницевского поселкового совета Харьковского района от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщили о подозрении в подготовке захвата госвласти.
Источник: Харьковская областная прокуратура на Facebook.
Детали: по данным следствия, депутат звонил по телефону представителям молодежного крыла указанной политической партии и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями Вооруженных Сил Российской Федерации.
Он обещал, что россияне будут поддерживать ОПЗЖ.
Депутат давал указания по подготовке к совместному совершению насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории Харькова и области другую власть.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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