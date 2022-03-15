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Окупанти обстріляли околиці Нікополя на Дніпропетровщині

Денис КарловськийВівторок, 15 березня 2022, 23:43
Російські окупанти здійснюють обстріли з градів. фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти обстріляли район між Нікополем та селом Олексіївка на Дніпропетровщині.

Джерело: міський голова Нікополя Олександр Саюк

Пряма мова Саюка: "Щойно відбувся ворожий обстріл між Нікополем та Олексієвкою. На зараз там працюють пожежники. 

По Нікополю обстрілу не виконувались".

Довідково: Нікополь розташований на протилежному березі Дніпра від Енергодара, який захопили російські окупанти.

За даними військової адміністрації області, на територію Дніпропетровської області ворожі війська станом на 15 березня не проникли.

Що було раніше: У ніч проти 15 березня російські окупанти атакували аеропорт Дніпра, завдавши йому значних руйнувань.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілРосіявійна
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