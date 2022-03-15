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Оккупанты обстреляли окрестности Никополя в Днепропетровской области

Денис КарловскийВторник, 15 марта 2022, 22:43
Оккупанты обстреляли окрестности Никополя в Днепропетровской области
Русские оккупанты производят обстрелы из "градов" фото: getty images

Русские оккупанты обстреляли район между Никополем и селом Алексеевка в Днепропетровской области.

Источник: мэр Никополя Александр Саюк

Прямая речь Саюка: "Только что произошел вражеский обстрел между Никополем и Алексеевкой. Сейчас там работают пожарные.

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По Никополю обстрелы не производились".

Справка: Никополь расположен на противоположном берегу Днепра от Энергодара, который захватили российские оккупанты.

По данным военной администрации области, на территорию Днепропетровской области вражеские войска по состоянию на 15 марта не проникли.

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Что было раньше: В ночь на 15 марта русские оккупанты атаковали аэропорт Днепра, нанеся ему значительные разрушения.

Темы: Днепропетровская областьобстрелРосcиявойна
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