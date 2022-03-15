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Депутата сільради від ОПЗЖ арештували за підготовку захоплення держвлади

Вівторок, 15 березня 2022, 21:41

Депутату Солоницівської селищної ради Харківського району від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" повідомили про підозру в підготовці до захоплення держвлади.

Джерело: Харківська обласна прокуратура на Facebook.

Деталі: за даними слідства, депутат телефонував представникам молодіжного крила вказаної політичної партії та повідомляв, що в найближчий час Харків та Харківська область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації.

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Він обіцяв, що росіяни нібито будуть підтримувати ОПЗЖ. 

Депутат надавав вказівки до підготовки для спільного вчинення насильницьких дій, щоб у подальшому встановити на території Харкова та області іншу владу.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теми: ОПЗЖпрокуратура
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