Росіяни хочуть блокувати Маріуполь, втрачають вертольоти на Херсонщині — звіт Генштабу по регіонах

Станом на 20-ту добу російського вторгнення найскладніша ситуація - в районі Маріуполя, там росіяни намагаються блокувати місто на західній і східній околицях.

Джерело: Генштаб в FB

Деталі: На Миколаївському напрямку окупантів зупинили.

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На Південнобузькому напрямку росіяни зосередили зусилля на тому, щоб утримати зайняті рубежі і вдосконалити інженерне обладнання своїх позицій. Вони не відмовляються від задуму продовжити наступ в напрямку Кривого Рогу.

В районі Чорнобаївки (Херсонська область) ворог втратив сім бойових вертольотів.

На Волинському напрямку в окупантів без змін, вони посилюють охорону українсько-білоруського кордону - перекидають до прикордонних з Україною районів підрозділи 120ї окремої мотомтрілецької бригади (МІНСЬК) Північно-Західного оперативного командування ЗС РБ.

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На Поліському напрямку активного наступу росіян не було. Зазнавши втрат, ворог, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, хаотично мінує місцевість.

На Сіверському напрямку вороги були зосереджені на розвідці, є проблеми з забезпеченням військ боєприпасами.

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються перекрити доступ до Сум з південного напрямку та блокувати Ізюм, безуспішно.

На Донецькому напрямку росіяни не змогли просунутися в напрямку населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Лисичанськ, зазнали значних втрат та відійшли. В районі Попасної противник намагається утримати положення. Не має успіху біля Авдіївки.